Как отправить скажите когда отвечаешь ну Тоесть отправить фото где решение
Математика
Как отправить скажите когда отвечаешь ну Тоесть отправить фото где решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишеш вопрос в низу будет нарисован фотоапорат нажимаеш на него и фоткаеш потом нажимаеш вопрос и все
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