Каково взаимное расположение окружностей or и o'r если d=40см r=110 r'=70
Математика
Каково взаимное расположение окружностей or и o'r если d=40см r=110 r'=70
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D = R+r ---- внешнеекасание. d =R-r -------внутреннее касание. Это наш случай: 40=110-70. d>R+r------одна находится вне другой. d<R-r-----одна внутри другой. R-r<d<R+r------- пересекаются в двух точках.
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