Составьте словосочетания с данными парами слов. Висячий - висящий, горячий - горящий, лежачий - лежащий, ползучий - ползущий, сидячий - сидящий.
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Составьте словосочетания с данными парами слов. Висячий - висящий, горячий - горящий, лежачий - лежащий, ползучий - ползущий, сидячий - сидящий.
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Висячий замок, висящий чайник горячий пирог, горящий костер лежачий камень,лежащий человек ползучий змей,ползущий ребенок сидячий вагон,сидящий мужчина
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