Что означает эта пословица криво дерево да яблоки сладки
Литература
Что означает эта пословица криво дерево да яблоки сладки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное смысл тот же самый,что и например ... "С лица воду не пить", "Не все то золото,что блестит" Внешность может быть обманчива! К примеру ...внешне не привлекательный человек,может быть очень добрым ,совершать хорошие поступки!И наоборот...человек с приятной располагающей к себе внешностью,внутри может быть настолько "гнилым" человеком.
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