Что означает эта пословица криво дерево да яблоки сладки

Гость: Гость:

Наверное смысл тот же самый,что и например ... "С лица воду не пить", "Не все то золото,что блестит" Внешность может быть обманчива! К примеру ...внешне не привлекательный человек,может быть очень добрым ,совершать хорошие поступки!И наоборот...человек с приятной располагающей к себе внешностью,внутри может быть настолько "гнилым" человеком.