Чему равно значение выражения. 1,2х-(-0,4х+2,4у)если 3у-2х=-5
Математика
Чему равно значение выражения. 1,2х-(-0,4х+2,4у)если 3у-2х=-5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,2x - (- 0,4 х + 2,4 у) = 1,2x + 0,4х - 2,4 у = 1,6 х - 2,4 у = - 2,4у +1,6 х = -0,8×(3у - 2х) = - 0,8 × (- 5 ) = 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Одна минута запси цифрового аудиофайла занимает на диске 1,3 м,б разрядность звуко??ой платы 8 . с какой частатой дискретизации записан звук
Английский язык
Биология
Английский язык