Чему равно значение выражения. 1,2х-(-0,4х+2,4у)если 3у-2х=-5

Гость: Гость:

1,2x - (- 0,4 х + 2,4 у) = 1,2x + 0,4х - 2,4 у = 1,6 х - 2,4 у = - 2,4у +1,6 х = -0,8×(3у - 2х) = - 0,8 × (- 5 ) = 4