Мать с lll группой крови гетерозигота отец ll гетерозигота.определить группы крови ??удующих детей?
Биология
Мать с lll группой крови гетерозигота отец ll гетерозигота.определить группы крови ??удующих детей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 группа крови гетерозигота у ребенка будет
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