3,712:(7,3,8)+1,3*(2,74+0,66) столбиком
Математика
3,712:(7,3,8)+1,3*(2,74+0,66) столбиком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,74 0,66 3,40=3,4 1,3 3.4 52 39 4.42 3 действие не понятно что за число 7,3,8 7-3.8=3.2 3.712:3.2=1.16 1.16+1.42=5.58
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите производную функции. Срочно! 1. f(x)=x^2+3x-3 2. F(x)=2x^7+4/x 3. F(x)= (x^2+1)(x^2-3) 4. F(x)= (2-5x)*корень x 5. F(x)=2x-3/x+2 ...
Математика
Дачник ехал от дома до дачи 50 км/ч 30 или 50 минут (точно он не засекал)какое расстоя??ие он ог проехать? 1)15 2)20 3)30 4)50