Стрела пущенная с ровной горизонтальной поверхности земли под углом к горизонту, упала обратно на землю через 4с. Какой макималтной высоты достигла стрела за время полета ?
Физика
Стрела пущенная с ровной горизонтальной поверхности земли под углом к горизонту, упала обратно на землю через 4с. Какой макималтной высоты достигла стрела за время полета ?
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