Стрела пущенная с ровной горизонтальной поверхности земли под углом к горизонту, упала обратно на землю через 4с. Какой макималтной высоты достигла стрела за время полета ?

Физика
Стрела пущенная с ровной горизонтальной поверхности земли под углом к горизонту, упала обратно на землю через 4с. Какой макималтной высоты достигла стрела за время полета ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри прикрепленное изображение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
On the bed betwee the two girls
Ответить
Русский язык
К каждому из слов подберите такое существительное чтобыни один из морфологических признаков как постоянных так и не постоянных не совпадал. Морями,...
Ответить
Математика
Как 29/24 перевести в правильный дробь
Ответить
Русский язык
Сочинение что такое добрата
Ответить
Русский язык
Беспечный барсик сидел на деревянном крылеске.в данном предложении подчеркни главные члены и графически обозначь второстепенные члены предложения
Ответить