Стрела пущенная с ровной горизонтальной поверхности земли под углом к горизонту, упала обратно на землю через 4с. Какой макималтной высоты достигла стрела за время полета ?

Физика

Стрела пущенная с ровной горизонтальной поверхности земли под углом к горизонту, упала обратно на землю через 4с. Какой макималтной высоты достигла стрела за время полета ?

Автор: Гость