Сочинение что такое добрата

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Добро – извечная моральная ценность. Сотни поколений наших предков оберегали и с оружием в руках защищали добро. Его значение в нашей жизни очевидно и не обсуждаемо. Не вызывает разногласий и такое качество человеческого характера, как доброта, которая хоть и бывает многоликой, но постулаты ее неизменны на протяжении долгих веков.Доброта – это проявление всего хорошего, что есть в каждом человеке. Насколько он привержен нравственности, настолько и высок его личностный уровень как человека доброго, отзывчивого и благородного.Большей частью, доброта зарождается в каждом из нас еще с самых ранних лет жизни. Радуясь родительской любви, окружающим природным красотам и теплым солнечным лучам, мы формируем в своем сердце самые добрые и искренние чувства. Мы готовы любить весь мир и быть его частицей. Однако со временем проблемы, невзгоды, циничное окружение начинает воспитывать в человеке негативные проявления, готовые заслонить самые светлые стороны его характера. Но если в душе живет любовь, если в сознании тверды истинные ценности, то и поступки станут совершаться исключительно добрые.Проявление доброты заметно буквально во всем. Это забота о растениях, животных и окружающей среде, искреннее сопереживание людям, готовность прийти на подмогу. По-настоящему добрый человек всегда поможет пожилому прохожему, утешит плачущего ребенка, остановит хулигана, который портит растения или городское имущество. Небезразличное отношение к происходящему – один из самых явных признаков истинной доброты. Такой человек никогда не пройдет мимо нуждающихся в помощи, не самоустранится от проблем окружающих.Доброта проявляется в семейных и дружеских отношениях. Расценивая любовь родителей лишь как возможность получения подарков, оставаясь при этом эгоистичным потребителем, нельзя считаться добрым человеком. Используя в собственных целях дружбу, не стоит претендовать на звание моральной личности. Абсолютная искренность, человеколюбие и бескорыстность – это не только важные качества любого человека, но и его уверенная, достойная дорога в настоящую жизнь.