Беспечный барсик сидел на деревянном крылеске.в данном предложении подчеркни главные члены и графически обозначь второстепенные члены предложения
Русский язык
Беспечный барсик сидел на деревянном крылеске.в данном предложении подчеркни главные члены и графически обозначь второстепенные члены предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главные члены предложения:Барсик(подлежащее и подчеркивается прямой чертой) сидел(сказуемое,подчеркивается двумя чертами). Второстепенные члены: беспечный,на деревянном(определения,подчеркиваются волнистой линией) крылечке(дополнение-прерывистой)
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