Начертить прямоугольник,площадь которого 36см²,а длина 9см. Заштриховать 1/3 его площади.
Математика
Начертить прямоугольник,площадь которого 36см²,а длина 9см. Заштриховать 1/3 его площади.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 36:9 = 4 см - ширина. 2. Чертим прямоугольник 9 на 4. 3. отсчитываем на длине 3 см, проводим прямую. 4.Заштриховываем прямоугольник 3 на 4.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите слова(без переводчика, иначе удалю) The train pulled into the station- Hold onto a rail- Things get even worse- Be stuck for an ...
Русский язык
В данном предложении над каждым словом напиши какой частью речи оно является ""Древние люди поклонялись большим деревьям ""