В данном предложении над каждым словом напиши какой частью речи оно является ""Древние люди поклонялись большим деревьям ""
Русский язык
В данном предложении над каждым словом напиши какой частью речи оно является ""Древние люди поклонялись большим деревьям ""
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Древние-прилагательное люди-существительное поклонялись-глагол большим-прилагательное деревьям-существительное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Площадь первого участка 4 кв. метра 300 кв. см,в 2 раза меньше чем площадь второго уча??тка площадь 3-го участка, на 1 кв. м 600 кв. см меньше чем ...
Математика