X(x+3)(x+5)(x+8)=100

Гость: Гость:

(X^2+8x)(x^2+3x+5x+15)=100 t=x^2+8x t(t+15)=100 T^2+15t-100=0 D=225+400=625=25^2 t1=(-15-25)/2=-20 t2=(-15+25)/2=5 При t=-20: x^2+8x+20=0 D=64-80 Решений нет При t=5: x^2+8x-5=0 D=64+20=84 X1=(-8-корень(84))/2 Х2=(-8+корень(84))/2