K2Mn+H2O=KMnO4+MnO2+KOH

Химия
K2Mn+H2O=KMnO4+MnO2+KOH
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3K2MnO4 + 2H2O = 2KMnO4 + MnO2 + 4KOH
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