Разбеоите предложение:собака вышла со двора,а косточку зарыла в землю надо разобрать морф разбор
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Разбеоите предложение:собака вышла со двора,а косточку зарыла в землю надо разобрать морф разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собака вышла со двора, а косточку зарыла в землю. Собака (кто?) - подлежащее , выраженное существительным. Собака (что сделала?) вышла - сказуемое , выраженное глаголом. Вышла (откуда?) со двора - обстоятельство , выраженное существительным с предлогом. Собака (что сделала?) зарыла - сказуемое , выраженное глаголом. Зарыла (что?) косточку - дополнение , выраженное существительным. Зарыла (куда?) в землю - обстоятельство , выраженное существительным с предлогом. Предложение повествовательное , невосклицательное , простое , распространённое , двусоставное , осложнено однородными сказуемыми.
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