Срочно!!! Напишите сочинение 7-8 предложений 4 октября отмечается всемирный день за??иты животных.

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С самого детства всех детей учат, что человеческая жизнь драгоценна. Однако, большинство людей даже и не задумывается о тех, кто живет рядом и полностью зависит от них - я имею ввиду животных. Нельзя отрицать, что люди убивают животных. Честно говоря, я понимаю, когда это происходит ради еды или одежды. Но когда ради развлечения… это заставляет занервничать. Хорошо известно, что существуют организации, которые защищают животных и дикую природу, например WWF (Международный фонд защиты природы) , WSPA (Международное общество защиты животных) или Greenpeace. Их деятельность, безусловно, полезна, так как заставляет представителей власти чувствовать свою ответственность за окружающую среду. Кроме того, некоторые знаменитости также привлекают внимание людей к этой проблеме. Например, звезда Голливуда Памела Андерсон, которая является членом организации PETA (Люди за этичное обращение с животными) . Она часто дает интервью и поддерживает кампании за права животных в средствах массовой информации. Одна из последних кампаний направлена против сети быстрого питания KFC, которая обвиняется в жестоком обращении с животными. В моем родном городе тоже есть люди, которые не хотят оставаться безучастными и пытаются спасти беспомощных кошек и собак. Их найти не трудно - просто введите в ваш браузер "budka-omsk.ru". Эти добровольцы создали приют для бездомных животных, лечат их и пытаются найти им семью. Пока еще не поздно. Потому что есть и ДРУГИЕ, которые не стесняются обращаться к властям с предложением залить живых щенков цементом, так как "собаки опасны". Вобщем и целом, я абсолютно убеждена, что каждый из нас может помочь бродячим животным. Пожалуйста, не пожалейте для них чуть-чуть еды. Вы не станете беднее, если дадите косточку собаке или молоко котенку.