Вычисли площадь прямоугольного треугольника с гипотенузой 2 см и высотой 1 см. Отв??т записать в квадратных сантиметрах ?

Математика
Вычисли площадь прямоугольного треугольника с гипотенузой 2 см и высотой 1 см. Отв??т записать в квадратных сантиметрах ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 S= a*h/2 S = 2*1/*2= 1 cм². 
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