Вычисли площадь прямоугольного треугольника с гипотенузой 2 см и высотой 1 см. Отв??т записать в квадратных сантиметрах ?

Математика

Вычисли площадь прямоугольного треугольника с гипотенузой 2 см и высотой 1 см. Отв??т записать в квадратных сантиметрах ?

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