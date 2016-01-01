Какие утверждения верны ?А. Процесс разрушения горных пород происходит только под воздействием внешних сил.Б. Смена температуры, действия воды, ветра разрушают горные породы.

География

Какие утверждения верны ?А. Процесс разрушения горных пород происходит только под воздействием внешних сил.Б. Смена температуры, действия воды, ветра разрушают горные породы.

Автор: Гость