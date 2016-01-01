Помогите пожалуйста! Вычислить: 2 года 6 мес -7 мес= 1 век-32 года= Решите пожалуй??та!
Математика
Помогите пожалуйста! Вычислить: 2 года 6 мес -7 мес= 1 век-32 года= Решите пожалуй??та!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 года=24месяцев+6=30месяцев -7месяцев=23 месяца или 1год 11месяцев 1век=100лет-32года=68лет
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