Помогите пожалуйста! Вычислить: 2 года 6 мес -7 мес= 1 век-32 года= Решите пожалуй??та!

Математика

Помогите пожалуйста! Вычислить: 2 года 6 мес -7 мес= 1 век-32 года= Решите пожалуй??та!

Автор: Гость