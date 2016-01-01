Найдите ошибки в тексте! и 1,2,5,6,8,11,12,13 подчеркнуть подлежащее и сказуемое. 13 предло??ение разобрать 1сущ, 1прил, 1 глагол,! пожалуйста! умоляю. не будьте равнодушны!!

Русский язык

Найдите ошибки в тексте! и 1,2,5,6,8,11,12,13 подчеркнуть подлежащее и сказуемое. 13 предло??ение разобрать 1сущ, 1прил, 1 глагол,! пожалуйста! умоляю. не будьте равнодушны!!

Автор: Гость