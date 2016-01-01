Найдите ошибки в тексте! и 1,2,5,6,8,11,12,13 подчеркнуть подлежащее и сказуемое. 13 предло??ение разобрать 1сущ, 1прил, 1 глагол,! пожалуйста! умоляю. не будьте равнодушны!!
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Найдите ошибки в тексте! и 1,2,5,6,8,11,12,13 подчеркнуть подлежащее и сказуемое. 13 предло??ение разобрать 1сущ, 1прил, 1 глагол,! пожалуйста! умоляю. не будьте равнодушны!!
Ответ(ы) на вопрос:
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Ошибки: лЕжит, замЕчаешЬ, Обычен, пОверить, времЕна, стАновится, неГо, челОвека, раЗ, пЕкут, руССкой пеЧКЕ, печЬ, внутри, пОхожа, тАинственнУю пЕщеру, тЯнуло, уголЬки, сОлому, деревяННой лОпате в печЬ Отправили кАрАваи, белыЕ, не пахли, печЬ ЗАКРЫЛИ, потЯнуло запАхом горячего, преврАтились в зОлОтистые, Отрезали гОрбушку, свеЖИй, запИвал.
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