На участке с площадью 182530 квадратных метров посадили фрукты, овощи и зерновые. 1/5 часть всей площади отвели под фруктовые деревья. На оставшиеся части поровну посадили овощи и зерновые. Какую площадь заняли зерновые?

Математика

На участке с площадью 182530 квадратных метров посадили фрукты, овощи и зерновые. 1/5 часть всей площади отвели под фруктовые деревья. На оставшиеся части поровну посадили овощи и зерновые. Какую площадь заняли зерновые?

Автор: Гость