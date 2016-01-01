На участке с площадью 182530 квадратных метров посадили фрукты, овощи и зерновые. 1/5 часть всей площади отвели под фруктовые деревья. На оставшиеся части поровну посадили овощи и зерновые. Какую площадь заняли зерновые?
Математика
На участке с площадью 182530 квадратных метров посадили фрукты, овощи и зерновые. 1/5 часть всей площади отвели под фруктовые деревья. На оставшиеся части поровну посадили овощи и зерновые. Какую площадь заняли зерновые?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)182530:5=36506(кв.м)-отвели под фрукты. 2)182530-36506=146024(кв.м)-отвели под зерн.и ов. 3)146024:2=73012(кв.м)-отвели под зерновые.
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