Дано: R1=2 Oм R2=1,5 Ом R3=1,7 Ом R4=2,0 Ом I=5 A Rэкв-? U-?
Физика
Дано: R1=2 Oм R2=1,5 Ом R3=1,7 Ом R4=2,0 Ом I=5 A Rэкв-? U-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У тебя R как расположено? параллельно или как?
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