Вычислить корень уравнения 460+х=600, х-18=75

Математика
Вычислить корень уравнения 460+х=600, х-18=75
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=600-460=140 x=75+18=93
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