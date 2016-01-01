Вычислить корень уравнения 460+х=600, х-18=75
Математика
Вычислить корень уравнения 460+х=600, х-18=75
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X=600-460=140 x=75+18=93
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