Автомобиль в первый день ехал 5 часов со скоростью 65км/ч а во второй день-6 часов со скоростью 60км/ч какое расстояние проехал автомобиль за 2 дня?

Математика

Автомобиль в первый день ехал 5 часов со скоростью 65км/ч а во второй день-6 часов со скоростью 60км/ч какое расстояние проехал автомобиль за 2 дня?

Автор: Гость