Автомобиль в первый день ехал 5 часов со скоростью 65км/ч а во второй день-6 часов со скоростью 60км/ч какое расстояние проехал автомобиль за 2 дня?
Математика
Автомобиль в первый день ехал 5 часов со скоростью 65км/ч а во второй день-6 часов со скоростью 60км/ч какое расстояние проехал автомобиль за 2 дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)65•5=325(км)-в первый день, 2)6•60=360(км)-во второй день, 3)325+360=685(км)- проехал за два дня .
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