1) За рубашку и платье заплатили 1200 руб. Платье дороже рубашки на 640 руб. Сколько стоит рубашка и сколько платье? 2) Рюкзак дороже фотоальбома на 730 руб. Вместе они стоят 900 руб. Сколько стоит рюкзак и сколько фотоальбом?

Математика

1) За рубашку и платье заплатили 1200 руб. Платье дороже рубашки на 640 руб. Сколько стоит рубашка и сколько платье? 2) Рюкзак дороже фотоальбома на 730 руб. Вместе они стоят 900 руб. Сколько стоит рюкзак и сколько фотоальбом?

Автор: Гость