1) За рубашку и платье заплатили 1200 руб. Платье дороже рубашки на 640 руб. Сколько стоит рубашка и сколько платье? 2) Рюкзак дороже фотоальбома на 730 руб. Вместе они стоят 900 руб. Сколько стоит рюкзак и сколько фотоальбом?
Математика
1) За рубашку и платье заплатили 1200 руб. Платье дороже рубашки на 640 руб. Сколько стоит рубашка и сколько платье? 2) Рюкзак дороже фотоальбома на 730 руб. Вместе они стоят 900 руб. Сколько стоит рюкзак и сколько фотоальбом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)280 рублей стоит рубашка,920 рублей стоит платье.2)85 рублей стоит фотоальбом ,815 рублей стоит рюкзак
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