1) За рубашку и платье заплатили 1200 руб. Платье дороже рубашки на 640 руб. Сколько стоит рубашка и сколько платье? 2) Рюкзак дороже фотоальбома на 730 руб. Вместе они стоят 900 руб. Сколько стоит рюкзак и сколько фотоальбом?

Математика
1) За рубашку и платье заплатили 1200 руб. Платье дороже рубашки на 640 руб. Сколько стоит рубашка и сколько платье? 2) Рюкзак дороже фотоальбома на 730 руб. Вместе они стоят 900 руб. Сколько стоит рюкзак и сколько фотоальбом?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)280 рублей стоит рубашка,920 рублей стоит платье.2)85 рублей стоит фотоальбом  ,815 рублей стоит  рюкзак
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Задание из тестов для 8 класса
Ответить
Математика
Пётр первый стал русским царём в 1682 году. В каком году произошло это событие, если ??читать от сотворения мира? Напишите пж решение.
Ответить
Химия
K2Mn+H2O=KMnO4+MnO2+KOH
Ответить
Русский язык
Разбеоите предложение:собака вышла со двора,а косточку зарыла в землю
Ответить
Алгебра
Упростить Sin2a/cosa+cos2a/sina=?
Ответить