(X+6)(x3-8)=0 решите и объясните пожалуйста p.s. Решите подробно
Алгебра
(X+6)(x3-8)=0 решите и объясните пожалуйста p.s. Решите подробно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+6)(х³-8) = 0 (х+6)*(х³-2³) = 0 (х+6)*(х-2)(х²+2х+4) = 0 х+6 = 0 х = -6 х-2 = 0 х = 2 х²+2х+4= 0 D = 4-16 = -12 - корней нет Ответ:-6; 2 Можно по-другому: (х+6)*(х³-8) = 0 х+6 = 0 х = -6 х³-8 = 0 х³ = 8 х = 2
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