Из урны в которой находится 12 красных и 8 синих шаров вынимают наудачу два шара. ка??ова вероятность того что вынутые шары окажутся разного цвета?

Гость: Гость:

12+8=20(шт.)-шаров всего Общее число исходов - извлечение двух шаров их имеющихся двадцати: Благоприятное число исходов - извлечение двух шаров разного цвета, т.е. одного красного из 12-ти красных (12 способов) и одного синего из 8-ми синих (8 способов). Полученные способы перемножам: 12*8=96 способов Вероятность события: Р=96/190≈0,5053 (или 50,53%)