Как правильно читать на англисском in a town in the country in a flat upstais downstaire garden

Английский язык
Как правильно читать на англисском in a town in the country in a flat upstais downstaire garden
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ин э таун ин зэ коунтри ин э флэт апстэйс даунстэе гадэн(гарден) р-как аа...
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