Пётр первый стал русским царём в 1682 году. В каком году произошло это событие, если ??читать от сотворения мира? Напишите пж решение.

Математика
Пётр первый стал русским царём в 1682 году. В каком году произошло это событие, если ??читать от сотворения мира? Напишите пж решение.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Но наши предки, жившие до Петра, праздновали новый год 1-го сентября (но новому стилю — 14-го), причем начало летосчисления относилось на 5509 год до нашей эры Пётр первый стал русским царём в 5509+ 1682=7191 году от сотворения Мира
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
K2Mn+H2O=KMnO4+MnO2+KOH
Ответить
Русский язык
Разбеоите предложение:собака вышла со двора,а косточку зарыла в землю
Ответить
Алгебра
Упростить Sin2a/cosa+cos2a/sina=?
Ответить
Английский язык
Как правильно читать на англисском in a town in the country in a flat upstais downstaire garden
Ответить
История
Срочно!!! Помогите , пожалуйста
Ответить