Пётр первый стал русским царём в 1682 году. В каком году произошло это событие, если ??читать от сотворения мира? Напишите пж решение.

Гость: Гость:

Но наши предки, жившие до Петра, праздновали новый год 1-го сентября (но новому стилю — 14-го), причем начало летосчисления относилось на 5509 год до нашей эры Пётр первый стал русским царём в 5509+ 1682=7191 году от сотворения Мира