Пётр первый стал русским царём в 1682 году. В каком году произошло это событие, если ??читать от сотворения мира? Напишите пж решение.
Математика
Пётр первый стал русским царём в 1682 году. В каком году произошло это событие, если ??читать от сотворения мира? Напишите пж решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Но наши предки, жившие до Петра, праздновали новый год 1-го сентября (но новому стилю — 14-го), причем начало летосчисления относилось на 5509 год до нашей эры Пётр первый стал русским царём в 5509+ 1682=7191 году от сотворения Мира
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