Сочинение на тему сказки Муфта,Полботинка и Моховая Борода

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Открыть главное меню Править Наблюдать за этой страницей Муфта, Полботинка и Моховая Борода (повесть-сказка) Вопросы по странице Муфта, Полботинка и Моховая Борода «Naksitrallid», «Jälle need naksitrallid» Обложка первого издания книги Муфта, Полботинка и Моховая Борода на рус. языке.jpg Обложка первого издания книги Эно Рауда «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» на русском языке. 1976 год. Художник — Эдгар Вальтер (Эстонская ССР). Жанр: повесть-сказка Автор: Эно Рауд Язык оригинала: эстонский Дата написания: 1972—1982 Дата первой публикации: 1972—1982 «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» — традиционное для русского и некоторых других переводов название серии детских сказочных книг эстонского писателя Эно Рауда (1928—1996) о приключениях трёх маленьких существ — накситраллей: Муфты, Полботинка и Моховой Бороды. В эстонском оригинале книжный цикл называется «Накситралли» (эст. Naksitrallid). Серия книг о накситраллях состоит из четырёх повестей-сказок, написанных Э. Раудом в