Запиши все двузначные числа в каждом из которых чили десятков в 3 раза больше сила единиц
Математика
Запиши все двузначные числа в каждом из которых чили десятков в 3 раза больше сила единиц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это числа 31,62,93 дели десятки на 3 и единицы на 3
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