3гр соль сколько воды надо доавитьчтоб стало 5%
Химия
3гр соль сколько воды надо доавитьчтоб стало 5%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/(3+х) = 0,05 ⇒ 0,05х + 0,15 = 3 ⇒ 0,05х = 2,85 ⇒ х = 57 грамм. Ответ: 57 грамм (или миллилитров) воды.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите слова(без переводчика, иначе удалю) The train pulled into the station- Hold onto a rail- Things get even worse- Be stuck for an ...
Русский язык
В данном предложении над каждым словом напиши какой частью речи оно является ""Древние люди поклонялись большим деревьям ""
Алгебра