К каждому из слов подберите такое существительное чтобыни один из морфологических признаков как постоянных так и не постоянных не совпадал. Морями, Тамбова, Катей.
Русский язык
К каждому из слов подберите такое существительное чтобыни один из морфологических признаков как постоянных так и не постоянных не совпадал. Морями, Тамбова, Катей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морями-морской Тамбова- тамбовский Катей-Катина(кофта)-как притяж.,прилаг.
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