К каждому из слов подберите такое существительное чтобыни один из морфологических признаков как постоянных так и не постоянных не совпадал. Морями, Тамбова, Катей.

Русский язык

К каждому из слов подберите такое существительное чтобыни один из морфологических признаков как постоянных так и не постоянных не совпадал. Морями, Тамбова, Катей.

Автор: Гость