Помогите решить 9.19 задача по физике рожалйста очень нужна помощь.
Физика
Помогите решить 9.19 задача по физике рожалйста очень нужна помощь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон Кулона F=kq1q2/диэлектр. проницаемость r2 в воде проницаемость равна 81 F=9*10∧9*0,66*10∧-7*1,1*10∧-5/81*3,3*3,3*10∧-4=0,07 Н в вакууме диэл проницаемость =1 F=9*10∧9*0,66*10∧-7*1,1*10∧-5/ 1*3,3*3,3*10∧-4=0,07*81= 6 H
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