Найдите производную функции. Срочно! 1. f(x)=x^2+3x-3 2. F(x)=2x^7+4/x 3. F(x)= (x^2+1)(x^2-3) 4. F(x)= (2-5x)*корень x 5. F(x)=2x-3/x+2 2. Найдите F'(3), если f(x)=-3x^5
Алгебра
Найдите производную функции. Срочно! 1. f(x)=x^2+3x-3 2. F(x)=2x^7+4/x 3. F(x)= (x^2+1)(x^2-3) 4. F(x)= (2-5x)*корень x 5. F(x)=2x-3/x+2 2. Найдите F'(3), если f(x)=-3x^5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)f´(x)=2x+3 2)F´(x)=14xˇ6-4/(xˇ2) 3)F(x)=xˇ4-2xˇ2-3, F´(x)=4xˇ3-4x 4)F(x)=2.Vx -5xVx=2.Vx-5.xˇ(3/2)=2.xˇ(1/2)-5.xˇ(3/2) F´(x)=2.(1/2).xˇ(-1/2) - 5.(3/2).xˇ(1/2)=1/Vx - 15/2.Vx 5)F(x)=(2x-3)/(x+2) F´(x) = (2.(x+2)-(2x-3).1)/(x+2)ˇ2=(2x+4-2x+6)/(x+2)ˇ2= = 10/(x+2)ˇ2 f(x)=-3xˇ5, f´(x)=-15.xˇ4, f´(3)=-15.3ˇ4=-15.81=-1215
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