Дачник ехал от дома до дачи 50 км/ч 30 или 50 минут (точно он не засекал)какое расстоя??ие он ог проехать? 1)15 2)20 3)30 4)50
Математика
Дачник ехал от дома до дачи 50 км/ч 30 или 50 минут (точно он не засекал)какое расстоя??ие он ог проехать? 1)15 2)20 3)30 4)50
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 мин = 30:60 = 0,5 ч 50 мин = 50 : 60 = 0,83 ч 50*0,5 = 25 км 50*0,83 = 41,5 Дачник мог проехать от 25 до 41,5 км. Ответ: 3) 30
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