Дачник ехал от дома до дачи 50 км/ч 30 или 50 минут (точно он не засекал)какое расстоя??ие он ог проехать? 1)15 2)20 3)30 4)50

Математика

Дачник ехал от дома до дачи 50 км/ч 30 или 50 минут (точно он не засекал)какое расстоя??ие он ог проехать? 1)15 2)20 3)30 4)50

Автор: Гость