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Выполните деления : 2 : 8
Математика
Выполните деления : 2 : 8
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2:8=4 просто поменяй местами ===8:2=4
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