Вычислите молярную концентрацию раствора соляной кислоты.500мл которого содержат 36.5 г соляной кислоты

Химия
Вычислите молярную концентрацию раствора соляной кислоты.500мл которого содержат 36.5 г соляной кислоты
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молярная масса HCl равна 36,5 грамм/моль, значит в 500 мл раствора содержится 1 моль кислоты. Тогда в 1 литре раствора содержится вдвое больше. то есть 2 моль кислоты. [HCl] = 2M.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1) В школьной библиотеке 1200 книг, три десятых части которых составляют справочники, три пятых всех книг-учебники. Книг или учебников больше и на ...
Ответить
Физика
Помогите, пожалуйста. Физика.
Ответить
Математика
Запиши арабскими цифрами числа:XXXIV,XVII,XXII,IX,LIX,CC,MI.
Ответить
Литература
Что означает эта пословица криво дерево да яблоки сладки
Ответить
Литература
22 марта отмечается Всемирный день воды.В нашей стране он проходит под девизом:"Вода-это жизнь!".Каков смысл этого девиза? Помогите пожалуйста! Н...
Ответить