Вычислите молярную концентрацию раствора соляной кислоты.500мл которого содержат 36.5 г соляной кислоты

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Молярная масса HCl равна 36,5 грамм/моль, значит в 500 мл раствора содержится 1 моль кислоты. Тогда в 1 литре раствора содержится вдвое больше. то есть 2 моль кислоты. [HCl] = 2M.