1) В школьной библиотеке 1200 книг, три десятых части которых составляют справочники, три пятых всех книг-учебники. Книг или учебников больше и на сколько? 2) Чему равен периметр равностороннего треугольника, если периметр в 4 ...
Математика
1) В школьной библиотеке 1200 книг, три десятых части которых составляют справочники, три пятых всех книг-учебники. Книг или учебников больше и на сколько? 2) Чему равен периметр равностороннего треугольника, если периметр в 4 раза больше периметра квадрата со строной 4 см 5 мм? Помогите срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1200*0,3 = 360 - справочников 2) 1200*3/5 = 720 - учебников 3)720-360 = 360 (учебников больше чем книг) 4 см 5 мм = 45 мм 45*4 = 180 мм = 18 см - периметр треугольника
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