1) В школьной библиотеке 1200 книг, три десятых части которых составляют справочники, три пятых всех книг-учебники. Книг или учебников больше и на сколько? 2) Чему равен периметр равностороннего треугольника, если периметр в 4 ...

Математика

1) В школьной библиотеке 1200 книг, три десятых части которых составляют справочники, три пятых всех книг-учебники. Книг или учебников больше и на сколько? 2) Чему равен периметр равностороннего треугольника, если периметр в 4 раза больше периметра квадрата со строной 4 см 5 мм? Помогите срочно!

Автор: Гость