На прямоугольника 24 сантиметра ширина 18 сантиметров вычислить площадь этого прямоугольника
Математика
На прямоугольника 24 сантиметра ширина 18 сантиметров вычислить площадь этого прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=а*в, где S - площадь, а - длина, в - ширина S=24 см*18 см=432 см2 Ответ: площадь равна 432 см2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте словосочетания с данными парами слов. Висячий - висящий, горячий - горящий, лежачий - лежащий, ползучий - ползущий, сидячий - сидящий.
Химия
Вычислите молярную концентрацию раствора соляной кислоты.500мл которого содержат 36.5 г соляной кислоты
Математика
1) В школьной библиотеке 1200 книг, три десятых части которых составляют справочники, три пятых всех книг-учебники. Книг или учебников больше и на ...