Составить химическое уравнение Помогите хотя бы некоторые ( реагирующие вещес??ва)
Химия
Составить химическое уравнение Помогите хотя бы некоторые ( реагирующие вещес??ва)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2O+O2=H2O2 Na2S+H2O=NaO+H2S H3PO4+H2O= Н2(катод) + Н3РО3 Больше не знаю.
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