Кино лыжах на расстоянии 24 километров можно пройти за 3 часа если жить и песком то ??тобы пройти этот путь потребуется на один час больше какой скоростью надо идти пешком

Математика

Кино лыжах на расстоянии 24 километров можно пройти за 3 часа если жить и песком то ??тобы пройти этот путь потребуется на один час больше какой скоростью надо идти пешком

Автор: Гость