Кино лыжах на расстоянии 24 километров можно пройти за 3 часа если жить и песком то ??тобы пройти этот путь потребуется на один час больше какой скоростью надо идти пешком

Математика
Кино лыжах на расстоянии 24 километров можно пройти за 3 часа если жить и песком то ??тобы пройти этот путь потребуется на один час больше какой скоростью надо идти пешком
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 +1 = 4 часа - потребуется 24 ÷ 4 = 6 км / ч - скорость если идти пешком
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