Как паявилос сазвезие б медведица расказ

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Созвездие большая медведица наблюдается над горизонтом в любое время. Но выше всего над горизонтом это созвездие находится весенними и летними ночами, тогда оно и видно лучше всего. Вокруг него расположены созвездия Волопаса, Гочих Псов, Малого Льва, Рыси и Малой Медведицы. В ясную и безлунную ночь в созвездии Большой Медведицы невооруженным глазом можно разглядеть 125 звезд, но только 20 из них ярче четвертой звездной величины10 Самых ярких звезд семь, и именно они образуют знакомую каждому характерную фигуру этого созвездия: глубокий ковш с длинной изогнутой ручкой. Необходимо, однако, большое воображение, чтобы увидеть в этой фигуре огромную медведицу, как рисуют это созвездие в старинных звездных атласах и на картах созвездий. В Греции созвездие Большой Медведицы наблюдается низко над северной стороной горизонта. По представлениям древних греков, в самой северной части Земли жили только медведи11 Поэтому в северной части небосклона расположены созвездия Большой Медведицы и Малой Медведицы. Предпоследняя звезда в хвосте Большой Медведицы называется Мицар (2m,5). На угловом расстоянии 12' над ней видна слабая звезда Алькор (5m). Названия этим звездам даны арабами, и обозначают они соответственно "конь" и "всадник". По этим звездам арабы проверяли силу зрения. Нам только кажется, что Алькор расположен вблизи Мицара. В пространстве он находится в 17000 раз дальше от Мицара, чем Земля от Солнца.12 И все же расстояние от Алькора до Мицара в 16 раз меньше расстояния от Солнца до самой близкой к нему звезды α Центавра.