Как перенести слово грибы

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Как перенести слово грибы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гри-бы,переносится вот так
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