Как перенести слово грибы
Русский язык
Как перенести слово грибы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гри-бы,переносится вот так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Для учеников класса заказали школьные формы за одинаковой ценою в классе мальчик??в на 6 больше чем девочек.Стоимость форм для мальчиков 2470 грн а...
Математика
3. Вставь пропущенные числа : 1) ... т ... кг поделить на 5 = 7ц 33 кг 2) ... м ... мм * 3 = 963 м 9 ??м 3) ... ч ... мин - 4 ч 32 мин = 2...
Математика