Как перевоодиться говорить в данном времени

Английский язык
Как перевоодиться говорить в данном времени
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
To speak in this time
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