Как пишется 695 на английском языке по словам

Английский язык
Как пишется 695 на английском языке по словам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
six hundred ninety five 
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