Почему государство ограничивает свободу несовершеннолетних

Право
Почему государство ограничивает свободу несовершеннолетних
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Государство ограничивает свободу несовершеннолетних в силу их неразумности, глупости, потому что дети, как таковые, зачастую совершают необдуманные поступки, которые в последствии они не в состоянии решить, следовательно, государству проще ограничить права несовершеннолетних в их же интересах и безопасности. 
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