При взаимодействии концентрированной серной кислоты и 117 г хлорида натрия получи??и хлороводород, который затем был поглощен водой массой 227 г. Вычислите массовую долю хлороводорода в полученном растворе

Химия
При взаимодействии концентрированной серной кислоты и 117 г хлорида натрия получи??и хлороводород, который затем был поглощен водой массой 227 г. Вычислите массовую долю хлороводорода в полученном растворе
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Гость:
  117 г                                    x моль 2NaCl + H₂SO₄ = Na₂SO₄ + 2HCl  2 моль                                 2 моль n (NaCl) = m/M = 117г / 58,5 г/моль = 2 моль M (NaCl) = 23+35,5 = 58,5 г/моль x = 2 моль (HCl) m (HCl) = n*M = 2 моль * 36,5 г/моль = 73 г M (HCl) = 1 + 35,5 = 36,5 г/моль m (р-ра HCl) = 73 +227 = 300 г w (HCl) = m (HCl) * 100% / m (р-ра HCl) = 73 г * 100% / 300 г = 24,33 %
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