При взаимодействии концентрированной серной кислоты и 117 г хлорида натрия получи??и хлороводород, который затем был поглощен водой массой 227 г. Вычислите массовую долю хлороводорода в полученном растворе

Химия

При взаимодействии концентрированной серной кислоты и 117 г хлорида натрия получи??и хлороводород, который затем был поглощен водой массой 227 г. Вычислите массовую долю хлороводорода в полученном растворе

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