Перескажите сон Петра Гренёва

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Здравствуйте я отвечу на ваш вопрос сон Гринева приснился в дороге в кибитке ему приснилось что он возвращается домой и мать сообщает ему что отец при смерти. зайдя в дом Он увидел ни отца а какого-то бородатого мужика. мужик это настаивал что Петр признал в нем отца, а затем гонялся за ним с топором. петрушка Однако отказалась. Сон оказался пророческим. скором времени молодая Гринев встретил Пугачёва.