Разговор Грозного Султана с Шахризадой (придумать свой).Не читала,не знаю что писать и о чем они говорили... Дам 30 баллов если поможете учебника нету,не раздавали...)
Музыка
Разговор Грозного Султана с Шахризадой (придумать свой).Не читала,не знаю что писать и о чем они говорили... Дам 30 баллов если поможете учебника нету,не раздавали...)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она обещала рассказать ему сказку и расскащала,он слушал их и слушал и вскоре совсем забыл про казнь,а началось все с того что жена ему изменила (я читала,у меня есть эти сказки)))
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